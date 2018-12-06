Adnan Şentürk: Futbolun ruhuna uygun davranmaya devam edeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Etimesgut Belediyespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Etimesgut Belediyespor'un Teknik Direktörü Adnan Şentürk karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Süper Lig'in en güçlü rakiplerinden biriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Kendileri için kolay bir kura olmadığını dile getiren Şentürk, “Biz buraya hem ilçemizi hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için geldik. Turu geçebilmek için sahaya doğru yerleştik. Oyun boyunca istediklerimizi yaptık, bir topumuz direkten döndü. Pozisyonlar yakaladık ama 2-0 mağlup olduk. İkinci maçta en iyisini yapmaya çalışarak futbolun ruhuna uygun davranmaya devam edeceğiz” diye konuştu.