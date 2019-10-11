Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, kulüp yönetimiyle muhalefet arasında yaşanan gerilimi yorumladı. Kendisi de 2011 yılında ibra edilmeyerek seçime gitmesi konusunda baskılara maruz kalan Polat, “Camia yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım” diye konuştu.

‘Taraftarı tebrik ediyorum’

Yaşananların sportif ve ekonomik aktiviteleri etkilediğini kaydeden Polat, “Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir dönem bekliyor ama ben ona ‘doğru bildiğin yolda devam et’ diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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