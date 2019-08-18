Adnan Erkan: Bir puandan dolayı mutluyuz

Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragacü' ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve "Birkaç yıldır aynı hocayla ve aynı ekiple bir arada oynamaya alışmış ve sezona her anlamda hazır bir rakibe karşı oynadık. Geçen senenin ikinci yarısında kurmuş olduğumuz ve gayet başarılı olan takımımızı öncelikle elimizde muhafaza etmeye çalıştık. Bunun gayretini gösterdik. Bazı arkadaşlarımız çok geç katıldı. Bu anlamda fiziksel açıdan eksiklerimiz vardı. Ama çocuklar bugün inanılmaz bir gayret gösterdiler. Oyunun bilhassa 70'inci dakikasına kadar oyunu tuttuk. Sonra belirli bölgelerde doğal olarak yorulmalar oldu. Ama yerine giren arkadaşlarımız hemen girer girmez adapte oldular. Çok iyi bir mücadele oldu. Buradaki amacımız, bu zor şartlarda buradan puanla çıkmak, önümüzdeki haftalara moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımızın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bu bizim açımızdan moral oldu. Konyaspor gibi oyunu kompakt oynayan, çok sabırlı oynayan ve yakaladığı hatayı çok iyi derecede değerlendiren iyi bir ekibe karşı oynadık. Önümüzdeki maçlarda bizim gibi yeni kurulan veya eksiklikleri olan rakiplere karşı oynayacağız. Önümüzdeki günlerde bunların çalışmasını yapacağız. Puanla ayrılmak sanırım iki taraftanda üzülen olmadı. Çok mutluyum" dedi.