Adis Jahovic kendini yaktı!

Ligin iddialı ekiplerinden atiker konyaspor, ziraat türkiye kupası 3. tur maçında Bölgesel amatör lig temsilcisi yeni amasyaspor’u rahat geçti. yeşil-Beyazlılar’ın 5-2 kazandığı maçta, makedon golcü Adis Jahovic ortalığı birbirine kattı! 49. dakikada maç 5-1 devam ederken 31 yaşındaki golcü, amasyaspor’dan erdinç Gedikli ile girdiği ikili mücadelenin ardından rakibiyle itişmeye başladı.

Zorlukla sakinleştirildi

Hakem abdulkadir Bitigen yaşananların ardından makedon futbolcuya sarı kart gösterdi. karara itiraz eden ve oldukça sinirlenen Jahovic bu kez direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kararın ardından çılgına dönen Jahovic, maçın hakeminin üzerine yürümek isterken, arayan giren takım arkadaşları golcü futbolcuyu zorlukla sakinleştirerek saha dışına çıkmasını sağladı. tecrübeli futbolcu, gördüğü bu kart sonrasında pazar günü eski takımı Göztepe ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.