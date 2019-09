Adil Rami: Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum

"Maç yapmayı özledim"

İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe'de bulunduğu için gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli savunmacı, "Takımımla olan çalışmalarım devam ediyor. Tüm takımdan memnunum. Şu anda bir hazırlık sürecindeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim" şeklinde konuştu. Geçen haftanın çok yoğun geçtiğini dile getiren Rami, "Benim için geçen hafta oldukça yoğundu. Hazır olmak adına çok yoğun idmanlara katıldım. Şu anda maç yapmayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formamı almak istiyorum" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Konuşmasında Fenerbahçe taraftarının Trabzonspor maçında yarattığı atmosfere övgüler yağdıran Adil Rami, "Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçı izledikten sonra, harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Rami, takım içi rekabet ortamıyla ilgili olarak da, "Her zaman için takımlar adına bu tip rekabetlerin olması önemli. Takımı ileriye götürebilmek adına bunlar olmalı. Ben ilerlemenin en büyük şartlarından biri olarak rekabeti ifade edebilirim" açıklamasını yaptı.

"İYİ ARKADAŞLARLA VE FUTBOLCULARLA ÇALIŞIYORUZ"

Fransız oyuncu, takımdaki havayı değerlendirirken de iyi bir grup içerisinde olduklarını ve iyi arkadaşlarla, iyi futbolcularla çalıştıklarını dile getirdi. Rami, "Aynı şekilde iyi ambiyans altında çalışıyoruz. Tabii ki bu işin pozitif noktası. Bunu ilerletmek adına en derin şekilde yaşamak zorundayız. Şu anda İngilizce konuşanlarla olsun, İspanyolca konuşanlarla olsun iyi ilişkiler kurabiliyoruz. İyi bir gruba sahibiz ama daha öncesinden bireysel olarak futbolcuları analiz etme imkânım olmamıştı" dedi.

"BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Fenerbahçe'nin renklerine kattığı eski takım arkadaşı Luiz Gustavo için "Onunla tekrar burada olmak çok büyük mutluluk verici. Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum" değerlendirmesini yapan Rami, Nabil Dirar'la da iyi bir diyalog içerisinde bulunduklarını belirtti. Adil Rami, "Nabil'le iyi bir ilişkimiz var. Her şeyden önce Fransızca konuşuyor ve o da benim gibi Faslı. O yüzden aramızdaki bağlantı bu anlamda daha kuvvetli olabiliyor. Nabil çok sosyal ve çok nazik bir insan. Dolayısıyla onunla da aram gerçekten çok iyi" dedi.

Rami, forma numarasının 34 olmasını ise "Aslında çok fazla tercih imkânım yoktu. İstanbul plakasının olması, insanlar uyandıkları zaman akıllarına gelecek kişi olarak ben olacağım için bu anlamda mutluyum" cümleleriyle açıkladı. Doğallıktan yana olduğunu dile getiren Rami, aynı zamanda da eğlenceli ve pozitif bir insan olduğunu anlattı. Sahada daha farklı yapıya büründüğünü dile getiren Rami, saha içindeki kimliğinin bir kostüm olduğunu sözlerine ekledi. Gol sevinçleriyle ilgili olarak ise Fransız oyuncu, "Defans oynadığım için çok gol atan bir oyuncu değilim. Genelde sezon içerisinde 4 gol atabiliyorum. Tabii ki gol sevincim o anki hislerime bağlı. Anlık gelişiyor. Her zaman önceden kestiremiyorum ama bulacağım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

İstanbul'u sevdiğini belirten tecrübeli stoper, duygularını, "Aslında çok fazla gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul'da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" şeklinde dile getirdi. Ayrıca Fenerbahçe'de çok fazla maç kazanmak ve kupalar kaldırmak istediğini de vurgulayan Adil Rami, Fenerbahçeli taraftarlara ise Türkçe, "Seni seviyorum" diye seslendi.



