Adil Gevrek: Youssouf için görüşüyoruz

Radyospor'a konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Youssouf Ndahishimiye için Galatasaray 'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istedik. Youssouf için Fenerbahçe 'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Youssouf değerini bulursa transferi neden gerçekleşmesin? Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Şimdiden alternatif isimler bakmaya başladık" açıklamasını yaptı.