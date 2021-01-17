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Adil Gevrek: Youssouf için görüşüyoruz

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yeni Malatyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye konusunda ilk resmi açıklama geldi.

17 Ocak 2021, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
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Adil Gevrek: Youssouf için görüşüyoruz

Radyospor'a konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Youssouf Ndahishimiye için Galatasaray 'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istedik. Youssouf için Fenerbahçe 'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Youssouf değerini bulursa transferi neden gerçekleşmesin? Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Şimdiden alternatif isimler bakmaya başladık" açıklamasını yaptı.

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