Adil Gevrek açıkladı: Jody Lukoki ile ile ön protokol imzaladık

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten son dakika transfer açıklaması geldi. Jody Lukoki ile ön prokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Gevrek, "Jody Lukoki ile ön protokol imzaladık. Lukoki ile anlaşma sağladık. Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'ye Beşiktaş'tan gelen teklif yok. Fakat Bifouma'ya yurt dışından gelen teklif var. Amacımız şu anda ligde kalmak, maçlarımıza konsantre olduk." diye konuştu.

'Fenerbahçe maçından puan ve puanlarla döneceğiz'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Sezonun ilk yarısını 24 puanla tamamladık. Fakat ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında kritik bir galibiyet aldık ve kötü gidişe son verdik. Bu hafta rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi bir takım, Fenerbahçe maçından puan ve puanlarla döneceğiz." dedi.

'İndirim yapılırsa bu kulüpler için çok zor olacaktır'

Yayıncı kuruluşun indirim talep ettiğini belirten Gevrek, "Yayıncı kuruluş %30'luk indirim talep etti. Yayıncı kuruluşun bu tavrını ben doğru bulmuyorum. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili yayıncı kuruluşla görüşüyor. Yayıncı kuruluşla sözleşmemiz 2 yıl daha var. İndirim yapılırsa bu kulüpler için çok zor olacaktır." açıklamasında bulundu.