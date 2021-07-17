İtalyan devi İnter, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündemine gelen Arturo Vidal ile ilgili kararını verdi.

İtalya'nın önde gelen basın organı Calciomercato'da yer alan habere göre, lacivert siyahlı ekip Şilili yıldızı takımda tutmayı düşünmüyor. İtalyan ekibinin yüksek maaşı nedeniyle Vidal'i takımdan göndermek istediği öğrenildi.









En çok kazanan 3. futbolcu

İnter'de Lukaku ve Eriksen'in ardından en çok kazanan 3. futbolcu olan yıldız isim, yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Arturo Vidal'ın adı transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo, Boca Juniors ve Marsilya'yla da anılıyordu.