Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'ye Paris Saint Germain'li Rafinha'dan kötü haber geldi.

Fransız basınından Football365'in haberine göre PSG, sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha için fikrini değiştirdi. Fransız devi Wijnaldum'un transferi sonrası yollarını ayırmayı düşündüğü Rafinha'nın takımda kalmasına karar verdi.









Kiralık formülü gündemdeydi

Fenerbahçe ile adı anılan 28 yaşındaki futbolcuyu sarı lacivertliler kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyordu. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Rafinha, PSG ile geçtiğimiz sezon toplam çıktığı 34 maçta gol sevinci yaşayamazken 7 asiste imza attı.