Adı Barcelona ile anılan Aguero sessizliğini bozdu

Barcelona'da Joan Laporta'nun başkanlığa seçilmesiyle birlikte Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Aguero'un adı sık sık Katalan ekibiyle anılmaya başlandı.

32 yaşındaki futbolcu transferiyle ilgili ilk kez konuştu. İspanyol basını AS'da yer alan haberde Aguero'nun katıldığı Twich yayınındaki "Herkes Barcelona'dan bahsediyor. Biraz duralım. Ben hala Manchester City oyuncusuyum" sözlerine yer verildi. Arjantinli yıldızın sezon sonu İngiliz deviyle sözleşmesi sona eriyor.

Gole hasret

Manchester City'nin geçtiğimiz çarşamba günü 5-2 kazandığı Southamton maçının son 18 dakikasında forma giyen Arjantinli futbolcu, 1 yılı aşkın bir süredir gole hasret.