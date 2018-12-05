Yetenekli oyuncunun sezon başında Valencia ve Spartak Moskova’dan teklif aldığını açıklayan Almir Ljajic, “Kardeşim gideceği ülke konusunda babama danıştı. Babam da, ‘Biz müslüman bir aileyiz. Sen de dindar birisin. Dualarımız kabul oldu. Senin gideceğin en doğru yer Türkiye’ dedi. Adem bunun üzerine tercihini yaptı ve İstanbul’da ev bile satın aldı” ifadelerini kullandı.

Kartal’ın Torino’dan transferi Adem Ljajic her geçen gün performansını artırıyor, oynadığı futbolla alkışları toplamaya devam ediyor. Sarpsborg maçı için geçen hafta Milliyet ekibiyle birlikte Norveç’e giden yıldız futbolcunun ağabeyi Almir Ljajic ses getirecek açıklamalar yaptı.

Adem’in sezon başında birçok ciddi teklif aldığını belirten Almir Ljajic, “Beşiktaş dışında Spartak Moskova ve Valencia’dan teklif vardı. Kardeşim hangi kulübe gitmesi konusunda babama danıştı. Babam, ‘Biz müslüman bir aileyiz. Sen de dindar birisin. Allah’a hep dua etmiştim ve dualarımız kabul oldu. Senin gideceğin en doğru yer Türkiye. Orası da bizim memleketimiz gibi. Dinimiz, kültürümüz yemeklerimiz aynı. Bu fırsatı kaçırma. Ramazan ayını bir müslüman ülkede geçireceksin’ dedi. Adem bunun üzerine tercihini yaptı ve uzun süre İstanbul’da kalmak için ev bile satın aldı” diye konuştu.

‘Daha iyi olacak’

Adem’in stilini Brezilyalı Kaka’ya benzeten Almir Ljajic “Manchester United’ın antremanlarına denenmek için gitmişti. Ferguson onu görür görmez bize ‘Adem Ljajic, Balkanların Kaka’sı’ demişti. Fakat o dönem İngiliz kulübü çabuk karar vermeyince Fiorentina devreye girerek transferi bitirdi. Inter’de iyi bir dönem geçirdi ama sonraki teknik adamlarla, taktik anlamında bir türlü anlaşamadı. Beşiktaş’ta Şenol Güneş ile çok iyi uyum yakaladı. Güneş’i çok övdü bize. Futbol anlayışının çok iyi olduğunu, böyle bir hocanın takımında yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Son dönemde Ljajic’in yüzü gülüyor. O mutluysa biz de çok mutlu oluyoruz. İyi ki Beşiktaş’ı seçmiş. Göreceksiniz Adem daha iyi seviyelere gelecek. Takıma ve sisteme yeni alışıyor. Kazanmak için sonuna kadar mücadele eden bir oyuncudur” ifadelerini kullandı.

Derbideki golü 92 bin kez izlendi

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın en popüler golünü Beşiktaşlı Adem Ljajic attı. Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de haftanın en çok izlenen golü, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Ljajic’ten geldi. Siyah-beyazlı oyuncunun ilk yarıda penaltıdan kaydettiği galibiyet golü tam 92 bin kez izlendi. 14. hafta atılan toplam 18 golün ise 299 bin kez seyredildiği belirtildi.

Hentbol hocası

Almir Ljajic, Norveç’te, Aurskog Holland’ın kadın hentbol takımını çalıştırıyor. Beşiktaş hentbol takımını yakından takip eden Almir Ljajic, “Beşiktaş’ın hentbol ekibi müthiş işler yapıyor. Antrenör Mufit Arın’ın hayranıyım” diyor.