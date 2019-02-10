Adem Ljajic tam not aldı

Sezon başında İtalyan ekibi Torino’dan transfer edilen Adem Ljajic, son dönemde yakaladığı başarılı performansını Bursaspor mücadelesinde de sürdürdü.

10 Şubat 2019, Pazar 09:36
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Adem Ljajic tam not aldı

Ligde forma giydiği son 3 mücadelede 2 asist ve 1 golle oynayan Ljajic, dün de kelimenin tek anlamıyla harikaydı. 10 numara rolünü başarıyla ortaya koyan Siyah-Beyazlılar’ın yıldızının tek eksiği goldü. Rakip kaleyi 1’i serbest vuruştan olmak üzere 3 kez yoklayan Sırp futbolcu, konuk ekibin kalecisi Muhammed’i geçemedi. Ancak buna rağmen 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla büyük beğeni kazandı.

Sınırda sıkıntı yok

Bu arada dün Ljajic’in yanı sıra onun gibi ilk 11’de olan Dorukhan ile yedek bekleyen Gary Medel ve Necip, kart sınırında yer alıyordu. Teknik ekibin bu konuda uyardığı oyunculardan forma giyenler, sarı kart görmeden 90 dakikayı tamamladı ve önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatya sınavı önceki sıkıntı yaşamadı.

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