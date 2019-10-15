Beşiktaş’ın Sırbistan Milli Takımı’nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Milli takım kampında bulunan Ljajic, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi. Yıldız oyuncu, kazandıkları son Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, “İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam” diye konuştu.

‘Krizden çıkacağız’

Milli arayı Beşiktaş’taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, “Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in kendileri için UEFA Avrupa Ligi’nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic, “Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler” değerlendirmesinde bulundu.