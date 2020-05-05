Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de vaka sayısı 190 bini aştı, ölü sayısı 30 bine yaklaştı, iyileşen hastalarla ilgili bilgiler ise net verilmiyor. Ancak her şeye rağmen liglere başlamak için hazırlıklara tam gaz devam ediliyor. Buna göre son olarak Premier Lig’de karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanması konusunda karar alındı. Bu doğrultuda da birtakım düzenlemeler yapılıyor. Son olarak yayıncı kuruluşlar, ekran başındaki izleyicilere yapay dolu tribün ve taraftar sesi seçeneklerini sunmak için harekete geçti.

Tek tuş ile...

Böylece seyircisiz mücadelelerin atmosferi tamamen değiştirilmeye çalışılacak. Futbolseverler tribünde takımlarının yanında olmasalar bile ekran başında tribün atmosferini yaşayacak. Bu sayede taraftarların, yayıncı kuruluşun sunacağı seçenekler ile bir tuşa basarak bu özelliği aktif hale getirip maçın keyfini yaşama fırsatına sahip olacaklar.

Seyircisiz olarak liglere başlamayı hedefleyen Almanya'da Borussia Mönchengladbach, 5 Euro karşılığında taraftarların karton fotoğraflarını tribündeki koltuklara koyma kararı almıştı.