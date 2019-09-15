Adanaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-0

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisi, her zaman olduğu gibi nefes kesti.

Ev sahibi Adanaspor, 58. dakikada 10 kişi kalıp maçın 3’te 1’lik bölümünü eksik oynarken, Adana Demirspor bu avantajı skora dönüştüremeyince karşılaşma golsüz bitti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen’in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Volkan Şen'in pasında Sinan’ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.

73. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan'ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu önünde bulan Samed’in kötü vuruşunda top auta çıktı.

82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Deniz Caner Özaral xx

Adanaspor: Goran Karacic xx, Serdar Bingöl xx, Veli Kızılkaya xx, Enes Akyol xx, Renan Diniz xx, Hakan Barış xx, Ahmet Dereli x (Okan Kurt dk. 36 x), Eren Keleş x (Furkan Özçal dk. 71 x), Giorgi Arabidze x (Serhat Tunç dk. 62 x), Moussa Bagayoko xx, Emeka Eze xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsa Doğan, Özgür Özdemi, Roni, Utku Sen

Teknik Direktör: Levent Eriş

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demribağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Vedat Bora x (Aias Aosman dk. 60 x), Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç xx, Volkan Şen xx (Oleksandr Gladky dk. 71 x), Sinan Kurt xx, Berk Yıldız xx, Samed Ali Kaya x (Anthony Stokes dk. 83 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Talha Suruç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kartlar: Veli, Furkan (Adanaspor), Adil, Semih, Tevfik (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Serdar Bingöl (dk. 58) (Adanaspor)