4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının katılımlarıyla koşulan mücadele, 2000 metre mesafe kum pistte yapıldı.

Adana'da programın tek Açık yarışında jokeyi Mehmet Akyavuz ile start alan, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu Cagner (Victory Gallop - Caminando / Mountain Cat) galibiyete uzandı. Eray Hazar yetiştirmesi, Süleyman Onay'ın antrene ettiği 4 yaşındaki doru erkek safkan bu mücadelede sergilediği performansla altısı Açık koşu zaferi olmak üzere toplamda yedinci galibiyetini elde etmiş oldu.

7 safkanın katılım gösterdiği koşuda aprantisi Ercan Çankaya ile boy gösteren Allöşşş (Bosporus - Bir Ben Star / West By West) ikinci olurken, Jawinger (Smart Robin - Trace / Mountain Cat) Uğur Temur idaresinde mücadeleyi üçüncü tamamladı. Jokeyi Mert Ali Solmaz ile yarışa katılan Black Metal (Dr Fong - Law Of Chance / Pennekamp) dördüncülük elde ederken, Silver Cloud (Approve - Rain Goddess / Green Gönen) Velat Demir idaresinde pistten beşincilikle ayrıldı.

Yarışın galibi Cagner için bitiriş derecesi 2.07.91 olurken, farklar 1 Boy - 4,5 Boy - 1/2 Boy - 1 Boy şeklinde sonuçlandı.