MENÜ

Adana Demirspor'un anlaştığı Balotelli Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, boma transferler yapmaya devam ediyor. Son olarak Belhanda'yı kadrosuna katan Adana ekibinin, anlaşma sağladığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi yarın Türkiye'ye getireceği öğrenildi.

06 Temmuz 2021, Salı 18:44 Son Güncelleme:
- A +
Adana Demirspor'un anlaştığı Balotelli Türkiye'ye geliyor

Süper Lig 'in yeni takımı Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde adım adım sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre lacivert mavililerle anlaşma sağlayan golcü futbolcu yarın Türkiye'ye geliyor. Haberde Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.


İlgili Haberler
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL


Belhanda transferiyle ses getirmişti

31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye çok yakın olan Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde son olarak Galatasaray forması giyen Faslı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...