Adana Demirspor'un anlaştığı Balotelli Türkiye'ye geliyor
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, boma transferler yapmaya devam ediyor. Son olarak Belhanda'yı kadrosuna katan Adana ekibinin, anlaşma sağladığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi yarın Türkiye'ye getireceği öğrenildi.
Süper Lig 'in yeni takımı Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde adım adım sona yaklaşıyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre lacivert mavililerle anlaşma sağlayan golcü futbolcu yarın Türkiye'ye geliyor. Haberde Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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Belhanda transferiyle ses getirmişti
31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye çok yakın olan Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde son olarak Galatasaray forması giyen Faslı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti.