Süper Lig 'in yeni takımı Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde adım adım sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre lacivert mavililerle anlaşma sağlayan golcü futbolcu yarın Türkiye'ye geliyor. Haberde Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.









Belhanda transferiyle ses getirmişti

31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye çok yakın olan Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde son olarak Galatasaray forması giyen Faslı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti.