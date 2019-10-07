TFF 1'inci Lig'de deplasmanda zirve hesapları yapan Adana Demirspor'u Mustafa'nın golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor büyük bir sürprize imza attı. Bu sezon 2'nci galibiyetini de dış sahada alan sarı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Alınan kötü sonuçların ardından Ramazan Kurşunlu'nun yerine 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör Cenk Laleci de takımının başında ilk lig galibiyetini elde etti.

Adana Demirspor deplasmanında çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Laleci, "Maça çok iyi motive olduk. Takımdaki herkes başarılı olacağına inanmıştı. Sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Golü bulduk ve avantajımızı iyi koruduk, 5 maç sonra kazanmak güzel" dedi. Bu galibiyetle yollarının açılacağını belirten genç teknik adam, "Milli araya moralli giriyoruz. 3 puan bize nefes aldırdı. Ancak bu karşılaşmayı geride bırakacağız. Lig uzun maraton. Ayağımız yere sağlam basacak" diye konuştu.



