Adana Demirsporlu Muric: Rahat bir maç geçirdim

Süper Lig 'in 20. haftasında Fenerbahçe -Adana Demirspor mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla Mavi Şimşekler oldu. Maçın ardından da Güney ekibinin başarılı kalecisi Arijanet Muric konuştu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Karadağlı eldiven, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyeti hak eden taraftık. Çok mutluyuz. Ben rahat bir maç geçirdim. Konsantreydim ve görevimi yaptım. Sonucunda da sahadan galip ayrıldık" açıklamalarında bulundu.

Muric, Sarı-Lacivertliler karşısında 2 kurtarışa imza attı.











