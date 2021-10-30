Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, A Spor'a konuştu. İtalyan golcü Beşiktaş karşılaşmasında attığı golün ardından Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'la yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi. Yalçın'ın kendisi hakkında daha önce söylediklerini bilmediğini dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Sergen Yalçın'ın benimle ilgili konuştuğu şeyleri bilmiyordum, bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan bir tanesi tanımadan, tanışmadan, oturup konuşmadan başka birisi hakkında bir şeyler söylemek. Bu bana çok büyük bir cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonunun değişmemesi gerekiyor. Bu karaktersel bir şey. Eğer cahillik yapıyorsan bu sana bağlı" dedi.

'Samet Aybaba benimle konuşmuyordu'

Adana Demirspor'un sezona başladığı teknik direktör Samet Aybaba hakkında da konuşan Mario Balotelli, "Samet Aybaba ile sahada bir şeyler konuşmaya çalıştığımda ya beni erteliyordu ya da konuşmuyordu. Bir hoca bana, ''Sen 70 dakika oynayabilirsin.'' dese saygı duyar ve susarım. Bana net bir şekilde gelinmedi ve saygı duyulmadığını hissettim" ifadelerini kullandı.

'Sadece Fatih Terim'i tanıyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de bahseden İtalyan süperstar, "Kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş... Bunların dışında futbolda biraz yetenekleri olan bir insanım. Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı ama herkes iyi bir insan, iyi bir hoca olduğunu söylüyor" açıklamalarında bulundu.