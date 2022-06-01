Lecce ve Cremonese'nin ardından Play-Off yoluyla İtalya Serie A'ya dönmeyi başaran Monza'da kutlamalara Adana Demirspor forması giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli de katıldı. Tecrübeli forvetin orada bulunması transfer iddialarını güçlendirirken, önce Monza Başkanı Silviu Berlusconi'nin, "Balotelli tekrar bize gelip Serie A'da oynamak istediğini söyledi" ifadeleri gündemi sarstı, ardından 31 yaşındaki futbolcunun açıklamaları transfere yeşil ışık yaktığını gösterdi.

İkinci baharını yaşadı

Balotelli, "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadelerini kullandı. 2024'e kadar Adana Demirspor'la sözleşmesi bulunan tecrübeli forvet bu sezon adeta kariyerinin ikinci baharını yaşadı. Yıldız oyuncu, Mavi Şimşekler'le 33 maça çıkarken, 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı.