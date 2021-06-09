Önümüzdeki sezon Süper Lig 'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre lacivert mavililer, 30 yaşındaki golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vereceği öğrenildi.





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14 maçta 6 gol attı

Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'nın formasını giyen ve kulübüyle sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Mario Balotelli, İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetti.









Dünya yıldızları listede

Kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katmak isteyen Adana Demirspor'un adı Balotelli'nin yanı sıra Dimitri Payet ve Bafetimbi Gomis'le de anılıyor.