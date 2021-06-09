Adana Demirspor'dan Balotelli'ye 3 yıllık teklif
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor, yıldız futbolcuları gündemine aldı. Lacivert mavililerin son olarak Monza'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki sezon Süper Lig 'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre lacivert mavililer, 30 yaşındaki golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vereceği öğrenildi.
İlgili Haberler
14 maçta 6 gol attı
Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'nın formasını giyen ve kulübüyle sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Mario Balotelli, İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetti.
İlgili Haberler
Dünya yıldızları listede
Kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katmak isteyen Adana Demirspor'un adı Balotelli'nin yanı sıra Dimitri Payet ve Bafetimbi Gomis'le de anılıyor.