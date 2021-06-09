MENÜ

Adana Demirspor'dan Balotelli'ye 3 yıllık teklif

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor, yıldız futbolcuları gündemine aldı. Lacivert mavililerin son olarak Monza'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
- A +
Adana Demirspor'dan Balotelli'ye 3 yıllık teklif

Önümüzdeki sezon Süper Lig 'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre lacivert mavililer, 30 yaşındaki golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vereceği öğrenildi.


İlgili Haberler
Ali Koç'tan transfer ve teknik direktör açıklaması

 

14 maçta 6 gol attı

Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'nın formasını giyen ve kulübüyle sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Mario Balotelli, İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetti.


İlgili Haberler
Rachid Ghezzal'da son dakika! Menajeri açıkladı


Dünya yıldızları listede

Kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katmak isteyen Adana Demirspor'un adı Balotelli'nin yanı sıra Dimitri Payet ve Bafetimbi Gomis'le de anılıyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...