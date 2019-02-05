Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Giresunspor ile yollarını ayıran Ümit Özat Yılmaz Vural'ın ayrıldığı Adana Demirspor ile anlaştı.

05 Şubat 2019, Salı 15:05
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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi resmen başladı. Yılmaz Vural'ın takımdan ayrılmasının ardından Ümit Özat Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Adana Demirspor resmi açıklama yaptı!

Çok Değerli Adana Demirsporlular

Adana Demirspor’umuz, Sayın Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak’a bırakmıştır.

Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Adana Demirspor Kulübü

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