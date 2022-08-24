Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig'e yükselen ve yaptığı flaş transferlerle ligdeki ilk yılında başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor, yeni sezona da oldukça formda başladı. İlk 2 maçında Giresunspor ve Sivasspor 'u yenerek 6 puana ulaşan Güney ekibi, 3. haftada ise Fenerbahçe 'ye deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen oyunu 3-0'dan 3-2'ye getirmesiyle taraftarlarından alkış aldı.

BELHANDA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'un sezona iyi başlangıcında önemli pay sahiplerinden biri de Younes Belhanda... Faslı orta saha, oynadığı 3 maçta da gol atarak takımına ofansif açıdan büyük katkı verdi.

Giresunspor deplasmanında skoru 2-0'a getiren golü atan Belhanda, Sivasspor maçında ise ilk golü atmıştı. Fenerbahçe deplasmanında ise bu kez penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getiren ve takımını ateşleyen tecrübeli yıldız, 3'te 3 yaptı.

Belhanda, gol krallığı yarışında 2. sırayı Antalyasporlu Haji Wright ile paylaşıyor. İlk sırada ise 6 gollü Enner Valencia bulunuyor.

LİGDE EN FAZLA 6 GOL ATMIŞTI

Galatasaray 'da 4 sezon forma giyen Belhanda, ligde sırasıyla 3, 4, 5 ve 6 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon, Adana Demirspor'daki ilk yılında da ligde 3 gol atan Faslı orta saha, bu performansını sürdürmesi halinde ligde 10 gol barajını aşabilir.





İlgili Haberler Younes Belhanda'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket





FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI KIZDIRAN HAREKET

Fenerbahçe'nin kendi evinde Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçta Faslı yıldızın hareketi Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Belhanda, 59. dakikada Enner Valencia ile tartıştıktan sonra Fenerbahçe tribünlerine "4 yıldız" işareti yaptı. Tecrübeli orta sahanın bu hareketi, tribünlerin tepkisini çekerken hakem Abdülkadir Bitigen uyarıda bulundu.

GALATASARAY'DAN OLAYLI AYRILIK

Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrasındaki sözleri nedeniyle o dönemki yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Younes Belhanda'nın Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılması dünya basınında da geniş bir yer bulmuştu. Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız, özellikle son dönemdeki performansıyla taraftarlardan olumsuz eleştiriler almıştı.







