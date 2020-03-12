Hafta içi mesaisinde gözler Adana’daydı. Adana Demirspor, Akhisarspor’u ağırladı. Baştan sona tam bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmayı konuk takım 3-2’lik skorla kazanmayı başardı. Yılmaz Vural yönetiminde yeniden yarışa ortak olan Yeşil-Siyahlılar, 44 puana ulaşıp hem rakibini geride bıraktı hem de ilk 2 için yeniden umutlarını yeşertti.

Uğur Tütüneker’le yollarını ayırıp takımı Cüneyt Dumlupınar’a emanet eden Şimşekler ise genç hoca yönetiminde çıktığı ilk maçtan hüsranla ayrıldı. Gol perdesini 28’de Cikalleshi ile açan Akhisar’a, ev sahibinin yanıtı 48’de Volkan Şen’le geldi. 54’te Onur’la yeniden öne geçen Ege ekibi, 89’da Bjarnason’la zafere uzandu. 90+2’de Mehmet Akyüz’ün golü ise Demirspor için teselliden öteye gidemedi.

Vural fenalaştı

Maç sonunda Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulansla müdahale edilen Vural’ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökhan Barcın (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (x) - Adil (x), Semih (x) (Dk. 71 Okan x), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx) (Dk. 86 Kone), Volkan (xxx), Hasan (xx), Erkan (x) (Dk. 61 Kosecki x), Dibba (xx), Mehmet Akyüz (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Cocalic (xx), Musa (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Rotman (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Aykut), Bjarnason (xxx), Erhan (xx), Ergin (x) (Dk. 64 Burhan x), Cikalleshi (xxx) (Dk. 90 Muhammet x)

GOLLER: Dk. 48 Volkan, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor) - Dk. 28 Cikalleshi, Dk. 54 Onur, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor) - Uğur, Bjarnason, Onur (Akhisarspor)