Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunun perdesi kapandı. Ligde 72 puanla Denizlispor şampiyon olurken, Süper Lig’e ikinci bileti ise 70 puanla Gençlerbirliği aldı. Bir üst lige yükselecek son takımın belli olacağı play-off mücadelelerinde ise Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor ter dökecek. Altınordu'nun Giresunspor'a mağlup olmasıyla Gençlerbirliği'ni mağlup eden ve mucizevi bir şekilde play-off'a yükselen Adana Demirspor, taraftarı önünde avantajı kapmak istiyor. Sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor ise çıkışını Adana deplasmanında da sürdürmek istiyor. Kral Pote, Demirspor’u bu kez Süper Lig’e taşımak istiyor. Hatay’da Caner takımın en önemli hücum silahlarından.

Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Hatayspor’un Play-off yarı final ilk maçı yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.00’de oynanacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Çağlar, Süleyman, Adil, Semih, Kaan, Traore, Erdal, Vedat, Berk, Pote, Gladky

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, M.Paluli, Kubilay, Hamza, Selim, Gökhan, Diallo, Caner

Taraftar önünde son antrenman

Spor Toto 1. Lig’de Play-off yarı final ilk maçında evinde Hatayspor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda taraftarlarının önünde son antrenmanını yaptı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda taraftarlara açık olan antrenman Teknik Direktör Ümit Özat’ın yönetiminde saat 20.30’da başladı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ile devam etti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise stadyuma gelerek taraftarları selamladı ardından saha yanında takımının antrenmanı izledi. Antrenman Hatayspor maçının taktik provasının ardından son buldu.

Başkan Kocaispir’den Adana Demirspor’a destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor’un yılların özlemine son vererek Süper Lige çıkması gerektiğini söyledi. Adana Demirspor’un Türkiye’de bir çok Süper Lig takımlarından daha fazla seyircisi olduğunu belirten Kocaispir, "22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’de Hatayspor ile yapılacak olan play-off ilk maçında tüm kalbimizle takımımızın yanında olacağız. Müsabakanın her şeyden önce dostça geçmesini temenni ediyorum. Umarım kazanan Adana olur" dedi.

Adana Demirspor’un şampiyon olması için bütün Adanalı vatandaşların takıma destek olması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir, "Adanamızın köklü spor kulüplerinden olan Adana Demirspor ve Adanaspor’un eski parlak günlerine tekrar dönmesi Adana’ya da büyük bir ekonomik canlılık getirecektir. Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. En azından 1 Süper Lig ekibi ile temsil edilirse Adana’nın kalkınmasına ve tanıtılmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun için 22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00’de yapılacak olan ilk maçta başarılı bir sonuç alması bütün Adanalıları mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Adana’da ve Yüreğir’de sporun gelişmesi ve kalkınması için özel çaba sarf edeceğiz. Gençlerimizi sokağın olumsuz koşullarından uzak tutmak için özellikle amatör spor kulüplerimize yeni spor sahaları yapacağız ve malzeme desteğinde bulunacağız" dedi.

''Halkımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz''

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un kulüp başkanı Mehmet Maden, "Seyircimizle, taraftarımızla, halkımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz." dedi. Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut ile basın toplantısı düzenleyen Maden, Hatayspor’un 50 sene sonra 1. Lig’e yükseldiğini, 51. yılında da Süper Lig’e çıkması için uğraştıklarını belirtti. Maden, Süper Lig’e çıkmak için önemli yol katettiklerini kaydetti. Hatayspor’un bu sezon çok önemli bir başarıya imza attığını aktaran Maden, şöyle konuştu:

"Hatayspor ligin en çok gol atan takımlarından ve en az gol yiyen ekibi. Baktığınız zaman fair play’e aday bir takım, en az sarı kart ve en az kırmızı kart gören takımlardan biri. Dolayısıyla sportmenlik anlamında Türkiye’ye örnek olarak 1. Lig’de şampiyon olmak üzereyiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Hatay’a hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda halkımızın desteğini bekliyoruz. Biz takım olarak oynayan, futbolu sevdiren, sportmen anlayışla futbol oynayan bir takımız. Seyircimizle, taraftarımızla, halkımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz." Play-off yarı final ilk maçında yarın Adana Demirspor’a konuk olacaklarını hatırlatan Mehmet Maden, tüm taraftarları takıma destek vermeye davet etti.

"Süper Lig hedefimiz ve hayalimiz var"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Palut, ligde son haftaya kadar ilk iki sırayı yakalayabilme adına takımının büyük mücadeleler ortaya koyduğunu belirtti. Genel anlamda olumlu geçen bir sezonu Süper Lig hedefiyle kapatmak istediklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu istiyoruz ama ilk önce geçmemiz gereken Adana Demirspor engeli var. Bunun için de çarşamba ve pazar olmak üzere iki kritik maç oynayacağız. Aslında çok farklı bir şey yapmayacağız. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyi, futbol karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Play-off maçıdır, çok daha dikkatli olmamız, daha az hata yapmamız gerekecek. Bu, lig gibi bir maraton değil, 180 dakika tüm dikkatimizi, konsantrasyonumuzu, isteğimizi, mücadelemizi ortaya koyarak İstanbul yolunu kendimize açmaya çalışacağız." Takım olarak hazır olduklarını ve maç saatini beklediklerini aktaran Palut, "İnşallah yarın iyi bir mücadele gösteririz. Allah’ın ve futbolun yardımı yarın ve pazar günü bizimle olur. İnşallah bu şehre bir Süper Lig finali mücadelesini yaşatırız ve sonunda da Süper Lig’e yükselen bir takım ve şehir oluruz." ifadelerini kullandı.