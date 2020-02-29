Adana Demirspor-Hatayspor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’de 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 49 yaptı. 3. sırada yer alan Adana Demirspor ise 41 41 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Adana Demirspor kontratağında topu alan Erkan rakip ceza sahasına doğru hızla çıktı. İki rakibini çalımlayarak topa vuran Erkan’ın şutunda top savunmaya çarparak kaleci Akın’da kaldı.

21. dakikada Adana Demirspor atağında, Volkan’ın ceza sahası içine attığı ara pası sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz’ün şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Hatayspor’un soldan hızla geliştirdiği atakta Mesut sıfıra inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Selim’in şutunda meşin yuvarlak çok az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Hatayapor’un atağında Gökhan Karadeniz’in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85. dakikada Adana Demirspor’un atağında Tarık Çamdal’ın ortasında Mehmet Akyüz kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Semih (xx), Tayyib (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traoure (xx), Hasan (xx) (Dk.78 Berk x), Erkan (xx), Volkan (xx) (Dk.79 Kosecki x), Sinan (xx) (Dk.71 Dibba x), Mehmet Akyüz (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (xx) (Dk. 61 Ouali x) , Gökhan (xx) (Dk.74 Alican x), Caner (xx), Aabid (xx) (Dk.90 Soner ?), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 85 Mehmet (Adana Demirspor) - Dk. 68 Gökhan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Muhammed, Uğur Tütüneker (Teknik direktör) (Adana Demirspor) Sadi, Akın, Soner (Hatayspor)