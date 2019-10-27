Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1’inci Lig’de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

5’inci dakikada Adana Demirspor’un sağdan geliştirdiği atakta derine inen Levent içeriye isabetli bir orta atarak topu ceza sahası içindeki Stokes ile buluşturdu. Stokes müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı yolladı.

17’nci dakikada Adana Demirspor atağında Vedat orta sahadan pasını Traore’ye attı. Topu alan Traore hızla ilerledi ve ceza sahası dışından sert bir şut attı. Kaleci Saranov topu iki hamlede kontrol etti.

27’nci dakikada Fatih Karagümrük’ün kontra atağında ceza sahasına çalımlarla ilerleyen Erkan ceza sahasına pas attı. Topla buluşan Mervan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45’inci dakikada Adana Demirspor’un soldan kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Levent içeriye orta açtı. Topa iyi yükselen Vedat sert bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

52’nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında soldan topla buluşan Stokes içeriye doğru kat etti. Ceza sahasına girer girmez şut atan Stokes’un vuruşunda top çok az farkla auta gitti.

73’üncü dakikada Fatih Karagümrük savunmasından topu çalan Volkan, hızla ceza sahası yayına ilerledi. Ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut atan Volkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Burak Cansız (xx), Cemil Tunç (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Adil (xx) (Dk.41 Semih xx), Traore (xx), Vedat (xx) (Dk.82 Samed Ali x), Hakan (xx), Volkan (xxx), Sinan (xx) (Dk.86 Erdal ?), Levent (xxx), Mehmet (xx), Stokes (xxx), Rassoul (xxx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov (xx)- Dobrovoljc (xx), Darri (xx) (Dk.60 Emeghara x), Zeki (xx) (Dk.46 Barış x), Erkan (xx), Koray (xx) (Dk.77 Ramazan x), Abdülhamit (xx), Mervan (xx), Sabo (xx), Çağrı (xx), Bülent (xx)

GOLLER: Dk.45 Vedat (Adana Demirspor), Dk.28 Mervan (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Vedat, Traore, Levent (Adana Demirspor), Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)