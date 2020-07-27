Adana Demirspor - Fatih Karagümrük finalini Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan ise VAR hakemi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak TFF 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.











