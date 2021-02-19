Adana Demirspor Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'de Yeni Adana Stadı'nın açılış maçında Adana Demirspor, Altay'a 2-1 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Adana Demirspor ekibinden bir açıklama geldi ve teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Adana temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki futbol yaşamında hocamıza başarılar dileriz.