Adana Demirspor, Bjarnason ile ilgileniyor

Mario Balotelli ile Younes Belhanda transferleriyle büyük yankı uyandıran Adana Demirspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lacivert mavili ekip, İzlanda futbolcunun önemli futbolcularından Birkir Bjarnason ile ilgileniyor. Adana temsilcisinin 33 yaşındaki futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenildi. Haberde ayrıca, Adana Demirspor'un İzlandalı orta saha oyuncusuna teklif yaptığı belirtildi.

Son olarak Brescia'da oynadı

Son olarak İtalya'nın Brescia takımının formasını giyen Birkir Bjarnason, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Bjarnason, Temmuz ayının başından beri serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.