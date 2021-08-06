Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile 26 yıllık hasrete son vererek TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayan, Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kadrosuna Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro ve Stambouli gibi yıldızları katan ve sezona damga vurması beklenen Mavi Şimşekler, Beşiktaş'ı eli boş göndermeyi amaçlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal ise en ciddi hazırlık maçını kazanarak lige moralli başlamak istiyor.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? BJK ADS maçı hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

Transfer şampiyonu Adana Demirspor

Sezon öncesinde transfer bombalarını üst üste patlatan adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Arijanet Muric, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kattı. 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana ekibi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor.

Cyle Larin ve Welinton'dan iyi haber

Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndayken Gold Cup’ta ABD karşısında 19 Temmuz’da sakatlanmıştı. Bir diğer tarafta ise Welinton, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında adale sakatlığı geçirmişti. İki futbolcunun, yeni sezon öncesinde durumları belirsizliğini koruyordu. Özellikle Larin ve Welinton'un, sezonun ilk haftalarına yetişmeme ihtimali bulunuyordu. Ancak sağlık ekibinden gelen son bilgi, Siyah-Beyazlı ekibi sevindirdi. İki yıldız, özel program dahilinde bir süredir çalışıyordu.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, durumlarının iyiye gittiği ve beklenden daha erken dönebilecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda hem Larin hem de Wellinton, sezonun ilk haftasında Rize maçında forma giyebilecek.