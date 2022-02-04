Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak çarpıcı ifadeler kullandı. Murat Sancak, "Dele Alli için Tottenham’la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Murat Sancak, Hulk'u da transfer etmek istediklerini duyurdu. Adana Demirspor Başkanı, "Hulk'u transfer etmek istedik ama kulübü bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 'dan kiraladıkları Yunus Akgün'ün performansını öven ve A Milli Takım 'a davet edilmesi gerektiğini belirten Murat Sancak, "unus Akgün, A Milli Takım forması giymeyi hak ediyor. Eğer çağırmazlarsa kusura bakmasınlar ama hocaların ayıbı olur" diye konuştu.











