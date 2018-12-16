Adana Demirspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de dün Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Salı günü Türkiye Kupası'nda İstanbul'da konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde 1 saat 15 dakika süren rejenerasyon antrenmanı ile hazırlıklarına başlayan Balıkerispor, koşu ve koordinasyon çalışmasının yanı sıra yarım sahada serbest maçla idmanı tamamladı.

Adana Demirspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın İstanbul’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İHA