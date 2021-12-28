Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Süper Lig'in dikkat çeken performansına imza atan takımı Adana Demirspor 2. Lig ekibi Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor Mersin Stadı'nda konuk edeceğini rakibini yenerek üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Montella'nın daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Ankaraspor ise deplasmanda rakibini yenerek sürpriz yapmak istiyor.

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Kupası maç programı

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş - Altay (Vodafone Park)