Adana Demir’de forvet tamam

Adana Demirspor, Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen forvet Davide Lanzafame transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Murat Sancak ve menacer Metin Korkmaz, deneyimli forvete 2 yıllık imza attırdı. Murat Sancak, “Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.