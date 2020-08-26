Adana Demir’de forvet tamam
Adana Demirspor, Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen forvet Davide Lanzafame transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Murat Sancak ve menacer Metin Korkmaz, deneyimli forvete 2 yıllık imza attırdı. Murat Sancak, “Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.
Adana Demirspor, Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen forvet Davide Lanzafame transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Murat Sancak ve menacer Metin Korkmaz, deneyimli forvete 2 yıllık imza attırdı. Murat Sancak, “Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.