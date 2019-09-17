Adana Basketbol-Çukurova Basketbol: 67-101

13'üncü Erciyes Cup basketbol turnuvası açılış müsabakasında Adana Basketbol ile karşılaşan Çukurova Basketbol karşılaşmayı 101 - 67'lik skorla kazandı.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İsmail Binbir (xx), Eyyip Ayhan (xx), Ali Baran Tecirli (xx).
ADANA BASKETBOL: Melis (x), Nur Nihan (xxx) 15, Sera (xx) 13, Ivashchanka (xxx) 16, Nuran (xx) 12, Sevgi (x) 3, Prince (xx) 8, Babkina (x)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Feride Şevval (xx) 13, Melis (xx) 13, Ivaslonjsak(x) 4, Marginean (xx)11, Meltem (xxx) 13, Raushan (x) 4, İlayda (xxx) 14, Gülfer (xx) 7, Rodriguez (xxxx) 22.
1'İNCİ PERİYOD: 11 - 43
DEVRE: 34 - 57
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51 - 79