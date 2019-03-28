A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nda (Volta Ciclista a Catalunya) 3. gün, 179 km'lik Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000 etabıyla geride kaldı. 165 sporcunun mücadele ettiği yarışı, Mitchelton-Scott takımından Adam Yates kazanırken, Sky'dan Egan Bernal ikinci, UAE-Team Emirates'ten Dan Martin ise üçüncü oldu.

Yates, ilk iki günün aksine, özellikle son 20 km'si tamamen tırmanışla geçen zorlu parkuru, 5 saat 2 dakika 18 saniyede tamamlayarak genel klasmanda da ikinci sıraya yükseldi.

3. etabın ilk 10'u:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 5:02:18

2 Bernal Egan Team Sky ,,

3 Martin Dan UAE-Team Emirates ,,

4 Quintana Nairo Movistar Team ,,

5 López Miguel Ángel Astana Pro Team 0:02

6 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 0:30

7 Zakarin Ilnur Team Katusha - Alpecin 0:46

8 Carapaz Richard Movistar Team ,,

9 Kelderman Wilco Team Sunweb 0:51

10 Woods Michael EF Education First 0:53

Resmi sonuçların tamamı için tıklayın

De Gendt "Kaybederim" demişti ama...

Birinci etabı, pelotondan 50 km boyunca kaçarak 2 dakikanın üstünde bir farkla kazanan Thomas De Gendt, o etap sonrası yaptığı "İlk tırmanış finişinde liderliği kaybederim" açıklamasına karşın, genel klasmanın en üstündeki yerini korumaya devam ediyor. Belçikalı bisikletçi ile son etabı kazanarak 44 sıra birden atlayıp ikincilik koltğuna oturan Adam Yates arasında 27 saniyelik bir fark bulunuyor.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 De Gendt Thomas Lotto Soudal 13:28:29

2 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:27

3 Bernal Egan Team Sky 0:30

4 Martin Dan UAE-Team Emirates 0:33

5 Quintana Nairo Movistar Team 0:35

Genel klasman sıralamasının tamamı için tıklayın

Lider mayolar el değiştiriyor

Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000 etabını 28. sırada tamamlayan Thomas De Gendt, ilk gün elde ettiği zaman farkının avantajını, 3. etap sonunda da kullanmayı sürdürüyor. 32 yaşındaki sporcu, en iyi genç kategorisi dışındaki tüm klasmanlarda lider konumda bulunuyor. Buna karşın, lider mayoları giyemeye hak kazanan isimler dünkü etabın ardından bir kez daha değişti. İşte lider mayolar ve sahipleri

Yeşil mayo (Genel klasman lideri): Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Mavi mayo (Puan mayosu/en iyi sprinter): Adam Yates - Mitchelton-Scott

Kırmızı mayo (En iyi tırmanışçı): Álvaro Cuadros - Caja Rural - Seguros RGA

Turuncu mayo (En iyi genç): Egan Bernal

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1 Movistar Team 40:30:23

2 Astana Pro Team 0:24

3 EF Education First 2:43

4 Mitchelton-Scott 5:38

5 BORA - hansgrohe 6:17

4. etap: Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp)

99. Katalonya Bisiklet Turu'nda bugün, yarışın 4. ayağı olan 150.3 km'lik Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) etabı koşulacak. 161 sporcunun katılmasının beklendiği iniş çıkışlı etap, Türkiye saatiyle 14:50'de başlayacak.



