NBA tarihi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sezonu geride bıraktı. NBA Bubble ile başarılı bir süreci yaşayan NBA'de başkan Adam Silver, övgüyü hak eden kişinin sadece kendisi olmadığının farkında şekilde tüm çalışanlara özel bir teşekkür mektubu yolladı.

Shams Charania'nın haberine göre NBA çalışanlarının tarihi sezondaki çabalarını takdir eden Adam Silver, lig çalışanlarına yönelik teşekkür mektubunda hepsine 1.000 Dolar'lık bir bonus ve 30 Ekim'den itibaren dört hafta sonu ile Şükran Günü haftasında izinli olduklarını bildirdi.

Silver'ın Florida'daki Disney World'de bir NBA Bubble oluşturma planı, lig içinde görev alan ve çevresinde çalışan birçok ismin işbirliği ile faaliyete dökülmüştü. Bu plan, üç ay boyunca oynanan 172 maç ve sıfır corona virüs vakası ile olumlu sonuç verdi.



