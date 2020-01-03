TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı. Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı programında görüntülerinin ortaya çıkması, aşklarının hala devam ettiği yönünde yorumlara neden oldu.

İLK KEZ ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz yıl boşanmış ardından adı manken Itır Esen'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Esen'le ilişki yaşadığı yönündeki haberlere sessiz kalan Ilıcalı, birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

O SES TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

"AŞKINI İLAN ETTİ"

Magazin Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Altunkaya'nın sosyal medya hesabından MasterChef ve O Ses Türkiye stüdyolarından yakın zamanda fotoğraf paylaşması, ikilinin aşklarına son gaz devam ettikleri de konuşuldu.