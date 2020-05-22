Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu'nun canlı yayınına katıldı. Ilıcalı, "Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusunu "Denizlispor maçı... Bu arada şunu da söyleyeyim o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. O gün adaletin Türkiye’ye gelmesini isterdim. O gün maçtaydım ve sürekli konfeti atılmasından dolayı maç sürekli durduruldu. Bir maç kaç kere durdurulabilir? Bugün şampiyonlar liginde bir maçta konfeti atılsa bir maç kaç kere durdurulabilir? O durum haksızlık oldu gibi biraz..." şeklinde yanıtladı.





Ne olmuştu?

2005-2006 sezonunun son haftasına Fenerbahçe 80 puanla lider, Galatasaray ise yine 80 puanla ikinci sırada girmişti. İkili averajda Fenerbahçe öndeydi. Galatasaray son hafta evinde Kayserispor ile oynarken, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanına çıkmıştı. Kayserispor Avrupa iddiasını sürdürürken, Denizlispor can derdindeydi ve küme düşmemek için mücadele ediyordu.

Herkes Fenerbahçe'nin ne pahasına olursa olsun maçı kazanacağı ve şampiyon olacağını düşünüyordu. Galatasaray evinde Kayseri'yi 3-0 mağlup etmiş ve Denizli'den gelen 16 dakikalık gecikmeli sonuç ile 16. şampiyonluğunu ilan etmişti. Denizlispor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe ise son hafta kaçırdığı şampiyonluk ile büyük bir üzüntü yaşamıştı.

'Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor'

Acun Ilıcalı ayrıca, son dönemde en çok Fransa-Türkiye maçında millilerimizin attığı gole sevindiğini açıklarken "Bir oyuncusunu transfer etmek için Fatih Terim’i ikna etmek mi zor, Mesut Özil’i Fenerbahçe’ye transfer etmek mi daha zor?" sorusuna "Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor. Bu arada Fatih hoca da sınırsız kredi ve hatırım vardır yanlış anlamayın ama orada Galatasaray camiası da var. Teklif etmem bile sorun olur o yüzden." yanıtını verdi.

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