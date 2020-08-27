Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye pazarına yönelen Fortuna, Kayserispor'dan Ben Rienstra ve Gençlerbirliği'nden Mats Seuntjens'in ardından Süper Lig 'den bir isme daha talip oldu. Skorer'in haberine göre; Hollanda ekibi, Göztepe ’nin 19 yaşındaki milli oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.

Göztepe’nin büyük umutlar bağladığı Ege’nin yurt dışında vitrine çıkartılıp Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor.

Öte yandan Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo’nun da Ege’yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.