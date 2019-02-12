Acun Ilıcalı 'En Etkili 500 İsim' arasında

2018 yılında sinema, televizyon, müzik, teknoloji ve oyun gibi tüm eğlence sektöründe başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listede Türkiye'den Acun Ilıcalı var.

Kapsamlı bir araştırma yapan Variety editör kurulu tarafından oluşturulan listede 358 ABD’li, 30 İngiliz, 15 Fransız, 13 Çinli, 12 Alman, 11 Hintli, 8 İtalyan, 6 İspanyol yer buldu. Yıllık olarak güncellenen Variety 500, listedeki isimlerin 12 aydaki başarılarını yansıtıyor.

Meryl Streep, Reese Witherspoon, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Emma Stone gibi dünyaca ünlü ve başarılı isimler yer aldığı Variety 500 listesindeki tek Türk ise Acun Ilıcalı oldu.

AYAK İZLERİNİ GENİŞLETİYOR!

Acun Ilıcalı hakkında "Kendi emeğiyle TV dünyasında önemli bir yer edindi. Çok izlenen TV 8 kanalının sahibi ve uluslararası alandaki ayak izlerini giderek genişletiyor" ifadeleri kullanıldı.