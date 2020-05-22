Borussia Dortmund'un Real Madrid'den kiraladığı ve bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan Achraf Hakimi'nin menajeri Alejandro Camano, transfer iddialarına karşın açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun Inter'e transfer olacağına yönelik iddiaları reddeden Camano, sezon sonunda oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e döneceklerini belirtti.

Assahifa'ya konuşan Alejandro Camano, "Inter'den böyle bir teklif gelmedi. Sezon sonunda Madrid'e döneceğiz" derken oyuncusunun ileride pozisyonunun en iyisi olacağını da belirtti.

Hakimi'nin adı Inter'in yanı sıra özellikle Londra ekipleri Tottenham ve Arsenal ile de anılıyordu.