Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, son durumu ve Beşiktaş’taki gelecek planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Takımın İzmir’de kamp yaptığı otelde TRT Spor’a konuşan Kamerunlu golcü, “Beni Beşiktaş’a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Bireysel olarak bütün futbolcular olarak kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonlukta büyük payı var” ifadelerini kullandı.

‘Odama gidip dua ettim’

Kartal’ın şampiyonluğu elde ettiği Göztepe karşılaşmasıyla ilgili konuşan Aboubakar, “Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odama gidip dua ettim. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyeceğine inanıyordum ve şampiyon olduk. Beşiktaş bizim için çok özel kulüp. Avrupa bazında ilk şampiyon olduğum kulüp. Zor bir sözleşme kabul ettim. Hedefim vardı, şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla birlikte bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Buraya insanları mutlu etmeye geldim” dedi.

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‘Kupada oynayamayacağım’

Takımın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın’a da övgüler yağdıran Aboubakar, “Sergen Yalçın, takıma enerjisini yansıttı. Şampiyonlukta çok kişinin emeği var. Kaybettiğimiz maçtan sonra Rosier ağladı” ifadelerini kullandı. Bugünkü finalle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Oynamayacağım. Tedavim vardı. Ağrılarım daha da azaldı. Hocama ‘Milli Takım’a da beni çağırmayın’ dedim” ifadesini kullandı. Sakatlık durumuyla ilgili de açıklamada bulunan Aboubakar, “Milli Takım’da sakatlandım. Ön eleme maçında son 3 dakika kala sakatlandım. MR’da 6 mm’lik açık olduğu görüldü. İstanbul’da da doktorlar aynı şeyi gördü. 4 hafta süreden bahsediliyordu.

‘Her hafta MR’a giriyorum’

Sağlığına tam kavuşmadan maça çıktığını itiraf eden deneyimli isim, “Takım şampiyonluğa giderken fedakârlık yapmak istedim. Sakatken maça çıktım. Sivas maçında Vida bir top attı, bacağımda bir şey hissettim. İlk yarı sonunda çıktım. Yeniden kanama, ödem olduğu söylendi. Tedavi sürecinde 30 maç maddesi olduğunu öğrendim. Önceden bilmiyordum. Benim aklımda kötü bir şey yok. Her hafta MR’a giriyorum.Bir-iki hafta daha bekleseydik, bugün bunları konuşmuyor olurduk. Kesinlikle kalmak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Ama kulübümün menacerimle konuşması lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

3.5 milyon Euro istiyor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ta bu sezon 1 maçta daha forma giyseydi sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacaktı. 29 maçta 16 gol ve 5 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 30 karşılaşmada süre almadığı için opsiyon devreye girmeyecek. Normal şartlarda 1.5 milyon Euro maaşla 1 yıl daha Beşiktaş’ta olması beklenen Kamerunlu futbolcuyla işler değişince pazarlıklar yeniden başladı. Yeni sözleşme için 3.5 milyon Euro’luk yıllık maaş talebinde bulunan Aboubakar’a son olarak kulüpten 2 milyon Euro teklif edildiği kaydedildi.



