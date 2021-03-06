Aboubakar: En iyi gol galibiyet

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep'in 2-1 yendikleri maçta siyah beyazlıların iki golünü kaydeden Kamerunlu futbolcu Aboubakar, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın Gaziantep maçı sonrası sözleri:

Geçen hafta oyundan çıkarken yaptığım davranıştan ötürü hem hocamdan hem de takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Performansımızı takıma yaymak lazım, bugün de biraz onu işledik.

Takım olarak değerlendirmek lazım. Takım ruhu üzerinden gitmek lazım. Larin de bu sene çok gol attı. Önemli olan takımın başarısı. Burada takım olarak başarı yakalayabilirsek, ki takım arkadaşlarım da bugün çok iyi bir performans sergiledi, bu şampiyonluk taraftarlarla çalışanlarla güzel bir kutlama yapabiliriz.

En iyi gol bence bugün galibiyet.