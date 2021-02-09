Süper Lig'de bir dönem oynamış olan oyunculardan olan Abel Xavier kiralık olarak Galatasaray 'da forma giymiştir. Abel Xavier kiralık olarak forma giydiği sezonda yeteneği ile ön plana çıkmıştır. Kendi ülkesinin milli takımında da yaklaşık olarak 10 yıl forma giymiştir. Abel Xavier futbolu bırakmış olan emekli futbolculardan bir tanesidir. Defans mevkisinde görev yapan oyuncu Abel Xavier Süper Lig'de yarım sezon kiralık olarak forma giymiş. Büyük takımlarda oynamıştır. Abel Xavier 1.89 metre boyuna sahip bir emekli futbolcudur. Kariyerine ilk olarak doğduğu ülkede başlamıştır. Abel Xavier süper lige premier lig takımlarından gelmiştir. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etmektedir. Futbolcunun tam adı ise Abel Luís da Silva Costa Xavier'dir. 2008 yılında futbol kariyerini noktalamıştır.

Abel Xavier nereli?

Abel Xavier Mozambik'in Nampula şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Portekizlidir.

Abel Xavier kaç yaşında?

Abel Xavier 1972 doğumludur. 49 yaşındadır.

Abel Xavier Süper Lig'de hangi takımda oynadı?

Süper Lig'de yalnızca Galatasaray forması giymiştir. Türkiye'ye İngiltere takımlarından olan Liverpool takımından gelmiştir.

Abel Xavier kimdir?

Abel Xavier Mozambik'te dünyaya gelmiştir. Mozambik'te Portekizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abel Xavier Estrela Amadora takımı ile profesyonel kariyerine başlamıştır. 1990 yılında bu takımla 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. 3 senede 85 maçta görev almıştır. 5 gol atmıştır. Fizik gücü ile dikkat çeken bir futbolcu olan Abel Xavier kısa sürede Portekiz'in en iyi takımlarından olan Benfica ekibi ile anlaşmıştır. Benfica ekibi ile 1993 - 1995 yılları arasında forma giyen Abel Xavier 45 futbol karşılaşmasında görev almış ve 4 tane de gol atmayı başarmıştır. Benfica ekibi ile birlikte başarılı bir sezon geçirmiştir.

Abel Xavier Benfica'dan sonra sözleşmesi sona ermiştir. Benfica'dan İtalyan takımlarından olan Bari kulübü ile anlaşmıştır. Bari ile sadece 1 sezon oynamış olan Abel Xavier 8 maçta görev almıştır. Abel Xavier İspanya'nın bir diğer takımı olan Real Oviedo takımı ile de 1996 yılında anlaşmıştır. 1996 yılında Real Oviedo ile 58 maçta sağ bek pozisyonunda oynamıştır. 1998 yılında PSV ile anlaşmıştır. PSV'ye bedelsiz bir şekilde transfer olarak böylece oyuncunun ilk Hollanda macerası başlamıştır. PSV'de 19 maçta görev alan Abel Xavier 2 gol atmıştır. Sağ bekin en vazgeçilmez oyuncusu olmuştur.

Abel Xavier 1999 yılında PSV'den Everton'a transfer olmuştur. Everton'ın teklifini kabul eden oyuncunun transferi için Everton kulübü 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Everton ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Abel Xavier 43 resmi karşılaşmada görev almıştır. 2002 yılında ise İngiltere'nin en iyi takımlarından olan Liverpool oyuncuyu istemiştir. Liverpool bu transfer için Everton'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. 14 maçta 1 gol kaydetmiştir. 2003 yılında ise ilk süper lig macerası başlamıştır.

2003 yılında Galatasaray ile anlaşan ve kariyeride ilk kiralık olarak forma giydiği takım Galatasaray olmuştur. Abel Xavier süper ligde 11 karşılaşmada görev almıştır. Yarım sezon süper lig kariyerinin ardından yolu Alman ekibi olan Hannover ekibi ile kesişmiştir. Hannover 96 2003 - 2004 sezonu için oyuncuyu transfer etmiştir. Bedelsiz bir şekilde Hannover 96 ekibine transfer olan Abel Xavier 5 maçta görev almıştır.

2005 yılında ise Middlesbrough ekibine transfer olmuştur. Burada oldukça çalkantılı bir dönem yaşamıştır. Yapılan doping kontrolünde Abel Xavier uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı Abel Xavier 18 ay ceza almıştır. Kariyerini ise La Galaxy ekibi ile 2007 yılında sonlandırmıştır. Futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra teknik direktör olarak sahalar döndü.

Abel Xavier'nin Milli Takım kariyeri

1993 yılında Portekiz a milli takıma çağrılan Abel Xavier, 2002 yılına kadar Portekiz milli takım formasını giymeye devam etmiştir. Abel Xavier 9 sene formasını giymiş olduğu Portekiz milli takımda 20 maçta görev alabilmiştir. 20 maçta ise 2 golü bulunmaktadır.

Abel Xavier'in teknik direktörlük kariyeri

- Othanse

- Farense

- Aves

- Mozambik