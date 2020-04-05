Abdürrahim Albayrak'tan Corona Virüs sonrası fotoğraflı paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı takımın ikinci başkanı Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü.

Albayrak durumunun olumlu devam etmesi nedeniyle taburcu olmuştu. Tedavisine ofisinde devam edilen Albayrak'tan ilk kez fotoğraflı bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Albayarak "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı fotoğrafta 2 sağlık çalışanı ve oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı. Hikmet Albayrak geçtiğmiiz günlerde, corona virüsten iyileştiğini açıklamıştı.

İşte Abdürrahim Albayrak'ın paylaştığı o kare...