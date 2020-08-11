Galatasaray Spor Kulübü SIXT rent a car ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı ve imza töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Sarı Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz ve 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer döneimin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş ile ilgili sorulan soruya verilen yanıt spor kamuoyunun gündemini oluşturdu.

Albayrak konuyla ilgili olarak "Bugüne kadar söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum." yanıtını verdi.







