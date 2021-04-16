Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsün ilk günlerinde yaşadığı psikolojik çöküşü anlattı. Albayrak, özel hayatıyla ilgili de birçok detayı paylaştı. İşte Albayrak'ın o sözleri:

"BUGÜNKÜ KADINLARA BAKIYORUM..."

"Hem çocuğuz, hem çay topluyoruz o zamanlar, iftara 2 saat kala da çayları satmaya gidiyoruz. Annem o kadar çalışkan bir kadındı ki, bir Ramazan günü iftara doğru annemin de sepeti çok doluyordu, 70-80 kilo oluyordu ki çayı çok satalım. Annem sen çayları sat geleceğim dedi, Ramazan. Annem gitti, çayları sattım, baktım annem geliyor, elinde bir bebek. Anne bu ne dedim, annem gitmiş, hamile haliyle beraber, 4-5 saat sonra doğum yapacak anneciğim doğum yaptı, bebeği verdiler kucağına, al sana kız kardeş getirdim dedi. Şimdiki kadınlara bakıyorum, her gün kontrole gidiyorlar, bilmem kaç ay kala çalışma olmuyor, o günkü kadınlar hem çay topluyor, hem gidiyor doğum yapıyor, bebeği eline alıp geliyor, akşam eve gidiyoruz. Yüce Allahım, ülkemiz nerelerden nerelere geldi, şükretmeyi bilmemiz lazım, Allah şükredenlerden eylesin bizi.

"BİNA ALAYIM, APARTMAN ALAYIM ANNE"

Annem dedi ki geçen, durmadan arıyor beni, 'Oğlum Abdurrahim, tır girdi evimize, dağıttı bizi' diyor. Abdurrahim bildiğin gibi değil, virajı alamadı vurdu' diyor. Anne sana bina alayım, apartman alayım yeter ki üzülme dedim. Hafta sonu anneme gittim, habersiz gittiğimde korkuyor. Eski zaman kadınları başka. Ramazan'da da böyle yapardı, annem sadece oturduğu odanın kaloriferini yakıyor, öbür tarafları yakmıyor. Bütün elektriğini, her şeyini ben ödüyorum, bir tane ufak lamba, bir tane petek yakar, sabaha kadar Kur'an okur, dua eder.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hanımda bir şey olmaya başladı, 'gidelim hastaneye' dedi. Gittik hastaneye, bir aldılar bizi, ciğerlerimizi kaplamış. Koydular bizi bir odaya, iki gün sabah öğle akşam Parol içirdiler. Şimdi herkes Allah'a şükretsin, hemşire, doktor bir düğmeye basıyor, 1. günden 7. güne kadar ne ilaç alacağınızı söylüyor. Bu iş böyle devam ederken, sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum, çok aradılar, çok ilgilendiler.

"OĞLUNUZ ORADA YATIYORSUNUZ"

Bakıyorsunuz, hastaneden sıra sıra tabutlar çıkıyor, fazla sürmedi, birkaç gün sonra oğlum hikmet Kovid oldu, o başka yerde yatıyor, gelinim arıyor, dünya tatlısı bir torunum var, yeni evlenmiş oğlum kovid, o bir taraftan. 5-6 gün geçti, en büyük kızım İlknur kovid olmuş, kocası götüremiyor, ona da geçer diye, tek başına, bizim stadyumun yanından arabaya biniyor, benim olduğum hastaneye geliyor. Bir baba olarak kapalı bir odadasınız, nefes alamıyorsunuz, temiz hava alamıyorsunuz. Oğlunuz orada, siz eşinizle yatıyorsunuz, kızımın geldiğini duyduğumda ağlayarak telefonla konuştum. 'Çok kötüyüm' dedi. Çocuğun kaçıyor, oğlun kaçıyor, kimse yaklaşamıyor.

"ÇOK DUA ALDIM"

O anda bir baba olarak, çaresiz bir halde, kafayı üşütmüş, kendimi duvarlardan duvara vurarak kendimi parçalamaya çalışıyorum, ne yapacağımı şaşırmışım. Yüce Allah'ın o günlerde bana sabır verdi. O günlerde aklıma koyduğum her şeyi hayata çeviriyorum. 10 bine yakın çalışanlarım var, bütün bölüm müdürleri, her bölümün zamlarını getirdiler bana, yüzde 12-13-14'lere varan zamlar. Çağırdım, 'Bugüne kadar binlerce insan bana çalıştı, yüce Allah'ım bu canı bana bağışladı, bu yıl da ben çalışanlarıma çalışacağım, zamlar yüzde 23 olacak' dedim. Nasıl mutlu oldu personellerim, nasıl mutlu oldu! Çok dua aldım, Allah herkesten razı olsun, inanılmaz dua aldım.